By

【KTSF 崔凱橋報導】

加州居民今年的用水量是近年最少,為什麼呢?

今年的冬季,加州受多股大氣河風暴吹襲,帶來充沛的雨水,亦為各家各户所種植的植物及草坪灌溉,因此節省了不少用水。

加州水資源控制委員會週二發表報告指,今年1月平均每個加州居民用水量是58.1加侖,較去年同期的61加侖少,亦是自2014年以來最低的用水量。

與此同時,數據亦顯示,往年所節約的用水量,足以供應加州3分之1人口一年的用水,委員會主席表示,雖然水庫有充足的儲水,她鼓勵居民繼續節約用水。

今年是加州十多年來最潮濕的冬季之一,但乾旱緊急狀態仍然生效,州長布朗預計,將會在雨季結束後才決定是否取消乾旱狀態令。

更多新聞:

加州議員提新法 單車騎士遇停車標誌可無須停下

面對州府施壓 加大擬對外州生取錄人數設限

加州擬加汽油稅及汽車登記費 集資60億整修道路

加州新法案欲限制屋主加租 房東強烈反對(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press, Bay City News ) contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。