【KTSF 游瑋珊報導】

向南舊金山Sunshine Gardens供水的一個水缸破裂,市府呼籲區內居民暫時不要飲用自來水。

受影響的是地圖上粉紅色的區域,市府表示,初步驗測沒發現水質構成危險,但為防萬一,呼籲居民暫時不要喝自來水,也不要用自來水來煮食。

發現問題的California Water Services和州市部門在未來數天,會再公布更詳細的檢測結果。

California Water Services會在Chestnut街80號向居民派發樽裝水,受影響的居民自行購買樽裝水後,也可保留單據,向California Water Services取回款項。

查詢詳情,請瀏覽:California Water Services網站

