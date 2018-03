By

【KTSF 江良慧報導】

一個聯邦道德部門裁定,屬於特朗普總統心腹之一的白宮顧問Kellyanne Conway,兩次違反了政府必須與政治分離的法律。

在2016年擔任特朗普競選經理的Conway,在阿拉巴馬州最近的聯邦參議院選舉,她曾經在白宮草坪一次電視直播訪問期間為共和黨候選人Roy Moore拉票。

OSC聯邦特別檢察官辦公室因此裁定Conway違反Hatch法例,該法例禁止聯邦僱員利用公務身份推廣黨派政治。

白宮否認OSC報告結果,說Conway並沒有表示支持或反對阿拉巴馬州的選舉的任何候選人。

OSC是一個獨立的道德倫理監察部門,與正調查通俄案的獨立檢察官穆勒並無關係。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。