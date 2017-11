阿州參院共和黨候選人性指控越揭越多 共和黨高層促退選

By

阿拉巴馬州選民將會在4個星期後投票選出新的聯邦參議員,但近期有越來越多女性出來指證曾被共和黨候選人Roy Moore性騷擾甚至非禮後,國會共和黨高層也相繼表態,要求Moore退選。

聯邦眾議院議長賴恩說:”第一,這些指控可信,第二,若他關心,他聲稱關心的人和價值,那麼他應該退選。”

在Moore被指曾經性騷擾多名未成年女性後,越來越多共和黨國會議員和他保持距離,而週一再有女性指稱在未成年時被他性侵犯。

Beverly Young Nelson說:”我以為他要強姦我,我掙扎著求他停止,他說:你只是個孩子,而我是Etowah縣地檢官,你就算告訴人,都沒人相信你。”

對此,Moore強烈否認:”我可以毫不猶疑告訴你,這完全是假的,我從未做過像她所說的,我甚至不認識那個女人。”

但不相信Moore的人就越來越多,包括前阿拉巴馬州聯邦參議員,現任聯邦司法部長Jeff Sessions:”我沒理由要懷疑這些年輕女性。”

其他人也呼籲曾任職法官的Moore退出特別選舉,雖然Moore表明會繼續參選,但有多名聯邦參議員已表示,一旦Moore當選,也會把他驅逐出參議院外。

