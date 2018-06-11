金州勇士勝利巡遊定週二在奧克蘭市舉行

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【KTSF 陳嘉琪報導】

NBA職籃2018年度總冠軍金州勇士上週五在東岸騎士主場捧盃後，週六下午已經回到灣區，盛大的勝利遊行將於週二在東灣奧克蘭市（屋崙）舉行，今年的遊行跟往年有所不同，將會取消在美麗湖附近舉行集會。

載著勇士職球員的專機，週六下午回到奧克蘭市，最早步出機艙的是捧著總冠軍獎杯的Steph Curry，而蟬聯總決賽MVP的Kevin Durant亦手持獎盃，緊隨其後，吸引大批球迷在停機坪迎接，他們有不少人等候了超過5個小時。

球員Shaun Livington表示，每次奪總對他們來說都很特別，今年的總冠軍之旅尤其艱辛，能夠走到最後，感到很興奮。

一眾球員見到接機的球迷都很高興，Curry更捧著獎盃走近球迷，讓球迷可以親手觸摸這個獎杯，一起分享這個重要時刻。

慶祝活動仍未完結，萬眾期待的勝利巡遊將於週二早上11時開始，起點在奧克蘭市Broadway街夾11街，巡遊的終點是Oak街夾13街，至於在美麗湖的集會將會取消。

勇士隊表示，希望在今年的遊行上，可以讓球迷及球員之間有更多互動，因此在遊行路線上會擺放多個巨大的屏幕，讓市民可以更近距離，見到他們心儀的球星，同時亦新增答問環節，一邊巡遊，球迷可以向球員提問，增加雙方的互動性。

而在奧克蘭市中心，工人已馬不停蹄為遊行做準備，路邊已放滿鐵馬，奧克蘭市府表示，遊行前夕會有多條道路封路，停車位會相當緊張。

根據去年的經驗，為了霸佔一個有利位置觀看遊行，大部分市民在清晨時分已經到達遊行地點，預計遊行前後 附近交通會出現擠塞，因此市府鼓勵市民近量乘坐公共交通工具前往參與遊行。

乘坐灣區捷運（BART）的市民，需要在12街或19街的車站出口前往巡遊路線。

查詢詳情，請點擊：www.warriors.com/parade

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