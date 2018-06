金州勇士勝利巡遊定週二在奧克蘭市舉行

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

NBA職籃2018年度總冠軍金州勇士上週五在東岸騎士主場捧盃後,週六下午已經回到灣區,盛大的勝利遊行將於週二在東灣奧克蘭市(屋崙)舉行,今年的遊行跟往年有所不同,將會取消在美麗湖附近舉行集會。

載著勇士職球員的專機,週六下午回到奧克蘭市,最早步出機艙的是捧著總冠軍獎杯的Steph Curry,而蟬聯總決賽MVP的Kevin Durant亦手持獎盃,緊隨其後,吸引大批球迷在停機坪迎接,他們有不少人等候了超過5個小時。

球員Shaun Livington表示,每次奪總對他們來說都很特別,今年的總冠軍之旅尤其艱辛,能夠走到最後,感到很興奮。

一眾球員見到接機的球迷都很高興,Curry更捧著獎盃走近球迷,讓球迷可以親手觸摸這個獎杯,一起分享這個重要時刻。

慶祝活動仍未完結,萬眾期待的勝利巡遊將於週二早上11時開始,起點在奧克蘭市Broadway街夾11街,巡遊的終點是Oak街夾13街,至於在美麗湖的集會將會取消。

勇士隊表示,希望在今年的遊行上,可以讓球迷及球員之間有更多互動,因此在遊行路線上會擺放多個巨大的屏幕,讓市民可以更近距離,見到他們心儀的球星,同時亦新增答問環節,一邊巡遊,球迷可以向球員提問,增加雙方的互動性。

而在奧克蘭市中心,工人已馬不停蹄為遊行做準備,路邊已放滿鐵馬,奧克蘭市府表示,遊行前夕會有多條道路封路,停車位會相當緊張。

根據去年的經驗,為了霸佔一個有利位置觀看遊行,大部分市民在清晨時分已經到達遊行地點,預計遊行前後 附近交通會出現擠塞,因此市府鼓勵市民近量乘坐公共交通工具前往參與遊行。

乘坐灣區捷運(BART)的市民,需要在12街或19街的車站出口前往巡遊路線。

查詢詳情,請點擊:www.warriors.com/parade

