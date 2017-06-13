金州勇士擊敗騎士奪NBA冠軍 勝利巡遊週四舉行

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【KTSF】

NBA職籃總決賽第5場賽事週一晚舉行，金州勇士回到主場捧盃，以9分擊敗克利夫蘭騎士，贏場數4比1，重奪上屆失落的總冠軍寶座，勇士的勝利巡遊已定於週四早上在東灣奧克蘭市（屋崙）舉行。

勝利巡遊已定於早上10時在市中心舉行，市民可以從早上5時開始排隊，今年的巡遊路線將與前年大致相同。

勇士球隊稱，巡遊將在Broadway街夾11街開始，接著沿Broadway街北行，右轉入Grant大街，再右轉入Harrison街，之後右轉到19街，然後一直沿Lakeside Drive巡遊到Oak街，再在Henry J. Kaiser會議中心舉行慶祝集會。

灣區捷運（BART）建議前往巡遊的球迷，應在19街站下車，避免到Lake Merritt站，因為該站較小。

另外，應預先購買Clipper卡，避免屆時要大排長龍買車票，同時應避免在早上8時至10時的高峰時段乘車。

在2015年勝利巡遊，捷運接載了548,076名乘客，僅次於2012年巨人隊奪得職棒世界賽的勝利巡遊，當年共有586,061人乘搭捷運。

查詢當天乘搭捷運的資料，請點擊：https://www.bart.gov/news/articles/2017/news20170609.

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