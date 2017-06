金州勇士擊敗騎士奪NBA冠軍 勝利巡遊週四舉行

By

【KTSF】

NBA職籃總決賽第5場賽事週一晚舉行,金州勇士回到主場捧盃,以9分擊敗克利夫蘭騎士,贏場數4比1,重奪上屆失落的總冠軍寶座,勇士的勝利巡遊已定於週四早上在東灣奧克蘭市(屋崙)舉行。

勝利巡遊已定於早上10時在市中心舉行,市民可以從早上5時開始排隊,今年的巡遊路線將與前年大致相同。

勇士球隊稱,巡遊將在Broadway街夾11街開始,接著沿Broadway街北行,右轉入Grant大街,再右轉入Harrison街,之後右轉到19街,然後一直沿Lakeside Drive巡遊到Oak街,再在Henry J. Kaiser會議中心舉行慶祝集會。

灣區捷運(BART)建議前往巡遊的球迷,應在19街站下車,避免到Lake Merritt站,因為該站較小。

另外,應預先購買Clipper卡,避免屆時要大排長龍買車票,同時應避免在早上8時至10時的高峰時段乘車。

在2015年勝利巡遊,捷運接載了548,076名乘客,僅次於2012年巨人隊奪得職棒世界賽的勝利巡遊,當年共有586,061人乘搭捷運。

查詢當天乘搭捷運的資料,請點擊:https://www.bart.gov/news/articles/2017/news20170609.

