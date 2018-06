By

【KTSF 陳嘉琪報導】

慶祝勇士奪冠的節目可以說是一浪接一浪,從週六起,5歲或以上的東灣奧克蘭市(屋崙)及舊金山居民可以到各個公立圖書館,領取一張勇士隊的全新借書證。

免費派發的借書證有兩款,分別是代表勇士的兩種顏色,黃色及藍色,都是以金門大橋作為背景,借書證會以先到先得的形式派發。

早在上月26日,為了鼓勵市民多閱讀,舊金山公立圖書館已經開始派發勇士隊的借書證,並會一直派發至暑假完畢,有興趣的市民千萬不要錯過。

