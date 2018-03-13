勇士主教練Steve Kerr促加強槍管 與高中生談槍枝暴力（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

自2月14日佛羅里達州一間高中發生造成17人死亡的校園槍擊案後，全國再次掀起加強槍管的聲音，NBA職籃金州勇士的主教練Steve Kerr，一直都支持加強槍管，他週一前往東灣Newark市一間高中，與學生討論槍枝暴力的問題。

Kerr週一在國會眾議員Ro Khanna的邀請下，來到Newark紀念高中，與學生分享對槍管的看法。

Kerr表示，父親被殺時他只有18歲，與在座的學生年紀相約，他很清楚親友被槍殺後的感覺。

Kerr說：”我深知這種感覺，是很可怕，很絕望，很驚恐，這件事很簡單，一起合作做些事，一起來拯救生命。”

Kerr表示，他今年52歲，已經有一定年紀，不能夠徹底加強槍管，但在座的學生可以，因為年輕一代就是未來。

Kerr表示，每5個18歲的選民中，只有一人會投票，他呼籲學生一成年，就要登記做選民，只有選票才能夠將逆民意的人拉下來。

Kerr說：”你們不只能投票，不只鼓勵他人去投票，而你可以去找各個候選人，不論是共和黨或民主黨，你要堅持這是你最關心問題，一定要是，我們只是想平安，想正常生活。”

Matthew Deitsch是來自佛州發生槍擊案的Parkland，他表示，是代表17名死者而來。

Matthew說：”每名死者都是英雄，我的朋友，我的老師都是英雄，我的妹妹在槍擊案當天生日，她那天將自己鎖在衣櫃，她失去了兩個朋友，Parkland所經歷的，不應該再有人要經歷。”

Matthew亦表示，他與其他倖存者自槍擊案發生以來，組織了一系列的行動，希望鼓勵年輕人勇敢站出來發聲。

Matthew說：”我們不再害怕，我們站起來對抗槍枝暴力，有我們這一群年輕選民，去趕走一些只為自己錢包著想的領袖，只為利益著想的團體，我們要一班為我們服務的領袖，去救我們的生命。”

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