勇士主教練Steve Kerr促加強槍管 與高中生談槍枝暴力（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

自2月14日佛羅里達州一間高中發生造成17人死亡的校園槍擊案後,全國再次掀起加強槍管的聲音,NBA職籃金州勇士的主教練Steve Kerr,一直都支持加強槍管,他週一前往東灣Newark市一間高中,與學生討論槍枝暴力的問題。

Kerr週一在國會眾議員Ro Khanna的邀請下,來到Newark紀念高中,與學生分享對槍管的看法。

Kerr表示,父親被殺時他只有18歲,與在座的學生年紀相約,他很清楚親友被槍殺後的感覺。

Kerr說:”我深知這種感覺,是很可怕,很絕望,很驚恐,這件事很簡單,一起合作做些事,一起來拯救生命。”

Kerr表示,他今年52歲,已經有一定年紀,不能夠徹底加強槍管,但在座的學生可以,因為年輕一代就是未來。

Kerr表示,每5個18歲的選民中,只有一人會投票,他呼籲學生一成年,就要登記做選民,只有選票才能夠將逆民意的人拉下來。

Kerr說:”你們不只能投票,不只鼓勵他人去投票,而你可以去找各個候選人,不論是共和黨或民主黨,你要堅持這是你最關心問題,一定要是,我們只是想平安,想正常生活。”

Matthew Deitsch是來自佛州發生槍擊案的Parkland,他表示,是代表17名死者而來。

Matthew說:”每名死者都是英雄,我的朋友,我的老師都是英雄,我的妹妹在槍擊案當天生日,她那天將自己鎖在衣櫃,她失去了兩個朋友,Parkland所經歷的,不應該再有人要經歷。”

Matthew亦表示,他與其他倖存者自槍擊案發生以來,組織了一系列的行動,希望鼓勵年輕人勇敢站出來發聲。

Matthew說:”我們不再害怕,我們站起來對抗槍枝暴力,有我們這一群年輕選民,去趕走一些只為自己錢包著想的領袖,只為利益著想的團體,我們要一班為我們服務的領袖,去救我們的生命。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。