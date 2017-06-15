金州勇士遊行後到美麗湖出席慶祝集會 現場水洩不通

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【KTSF 萬若全報導】

金州勇士隊結束勝利遊行後，在終點站美麗湖舉行慶祝集會，現場到處都擠得水洩不通。

勇士隊遊行路線最後來到Lakeside Oak街，沿路球迷不斷喊MVP MVP，街道兩旁的辦公大樓，許多人都暫時放下工作，探頭出來看遊行。

遊行終點是美麗湖旁邊的凱薩會議中心，遊行還沒開始，這裡就已經擠的水洩不通，水上還有警察，舞台兩旁也架設了大型電視牆，讓這裡的球迷也能實況看到遊行的情況，由於現在放暑假，很多都是全家出動來看遊行。

還有不少人是翹班來共襄盛舉，怕被鏡頭拍到，也有托兒所乾脆來一趟校外教學，讓小孩可以欣賞遊行。

有球迷說愛勇士隊，因為他們是很謙虛的球隊，他們這季很努力。



車隊抵達終點後，沿路的球迷並沒有散去，相反的他們繼續往美麗湖方向前進，希望能夠抵達講台附近，再一賭球星的風采，球迷耐心的在豔陽下等待，有人不支倒地。

勇士隊的大遊行，許多小攤販也紛紛出籠，不管是賣吃的，還是賣勇士隊的相關產品，他們都希望藉能夠發一筆小財。

沿路叫賣勇士隊2017年冠軍衫，還有勇士隊旗幟，雖然都是膺品，不過也沒有看到警察取締。

小攤販飄出烤香腸的香味，天氣炎熱買雪糕也很受歡迎，由於車位難求，有人甚至開出60元帶客停車。

儘管主辦單位呼籲球迷搭乘大眾運輸工具，不過開車進入奧克蘭的車子還是非常多，880公路大塞車，市內多個道路封閉，不少人卡在車陣裡動彈不得。

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