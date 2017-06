金州勇士遊行後到美麗湖出席慶祝集會 現場水洩不通

By

【KTSF 萬若全報導】

金州勇士隊結束勝利遊行後,在終點站美麗湖舉行慶祝集會,現場到處都擠得水洩不通。

勇士隊遊行路線最後來到Lakeside Oak街,沿路球迷不斷喊MVP MVP,街道兩旁的辦公大樓,許多人都暫時放下工作,探頭出來看遊行。

遊行終點是美麗湖旁邊的凱薩會議中心,遊行還沒開始,這裡就已經擠的水洩不通,水上還有警察,舞台兩旁也架設了大型電視牆,讓這裡的球迷也能實況看到遊行的情況,由於現在放暑假,很多都是全家出動來看遊行。

還有不少人是翹班來共襄盛舉,怕被鏡頭拍到,也有托兒所乾脆來一趟校外教學,讓小孩可以欣賞遊行。

有球迷說愛勇士隊,因為他們是很謙虛的球隊,他們這季很努力。



車隊抵達終點後,沿路的球迷並沒有散去,相反的他們繼續往美麗湖方向前進,希望能夠抵達講台附近,再一賭球星的風采,球迷耐心的在豔陽下等待,有人不支倒地。

勇士隊的大遊行,許多小攤販也紛紛出籠,不管是賣吃的,還是賣勇士隊的相關產品,他們都希望藉能夠發一筆小財。

沿路叫賣勇士隊2017年冠軍衫,還有勇士隊旗幟,雖然都是膺品,不過也沒有看到警察取締。

小攤販飄出烤香腸的香味,天氣炎熱買雪糕也很受歡迎,由於車位難求,有人甚至開出60元帶客停車。

儘管主辦單位呼籲球迷搭乘大眾運輸工具,不過開車進入奧克蘭的車子還是非常多,880公路大塞車,市內多個道路封閉,不少人卡在車陣裡動彈不得。

