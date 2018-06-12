勇士球迷花數小時霸位 以最佳位置接近球星

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【KTSF 崔凱橋報導】

大批民眾週二前往東灣奧克蘭市（屋崙）參與勝利巡遊，與勇士隊一同慶祝成果，為吸引球星的注意，不少球迷都創意十足。

金州勇士勝利巡遊早上11點才開始，不少站在前排的球迷，早在5點、6點已經在等候，但原來最早的不是他們。

球迷Gina Rivera說，她週一晚在附近租了酒店房過夜，至凌晨4時半已起床霸位，確保在最佳的位置看巡遊。

亦有家長帶著子女缺課，來與勇士一起慶祝，她說相信校方會明白。

大批球迷身穿勇士的球衣，手持勇士的紙牌，熱烈等待勇士隊進場，亦有球迷為了吸引自己心儀球星的目光，不惜精心打扮。

球迷自製的紙牌亦創意萬分，除了紙牌外，今年巡遊都會看到不少人手持著掃把，原因是今年的總冠軍賽，勇士以場數4比0騎士奪冠，因此球迷搖晃著掃把，高叫大喊著“掃、掃、掃”。

雖然勇士在4年內第三次舉辦勝利遊行，但仍不減球迷興奮熱烈的心情，沿途看到一片藍海。

更有球迷遠從中國而來，一同參與慶祝，亦有球迷為自己的寵物，悉心打扮，在等待巡遊開始前，球迷之間互相互動，大家樂在其中。

巡遊期間，Nike Young下車，與民眾打成一片，球迷能夠與心儀的球星握手，心情激動。

球迷表示，雖然和職業球員互動的時間只有幾分鐘，但能夠到現場為他們喝采，及與勇士隊一起分享成果，大家都表示非常值得。

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