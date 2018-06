勇士球迷花數小時霸位 以最佳位置接近球星

By

大批民眾週二前往東灣奧克蘭市(屋崙)參與勝利巡遊,與勇士隊一同慶祝成果,為吸引球星的注意,不少球迷都創意十足。

金州勇士勝利巡遊早上11點才開始,不少站在前排的球迷,早在5點、6點已經在等候,但原來最早的不是他們。

球迷Gina Rivera說,她週一晚在附近租了酒店房過夜,至凌晨4時半已起床霸位,確保在最佳的位置看巡遊。

亦有家長帶著子女缺課,來與勇士一起慶祝,她說相信校方會明白。

大批球迷身穿勇士的球衣,手持勇士的紙牌,熱烈等待勇士隊進場,亦有球迷為了吸引自己心儀球星的目光,不惜精心打扮。

球迷自製的紙牌亦創意萬分,除了紙牌外,今年巡遊都會看到不少人手持著掃把,原因是今年的總冠軍賽,勇士以場數4比0騎士奪冠,因此球迷搖晃著掃把,高叫大喊著“掃、掃、掃”。

雖然勇士在4年內第三次舉辦勝利遊行,但仍不減球迷興奮熱烈的心情,沿途看到一片藍海。

更有球迷遠從中國而來,一同參與慶祝,亦有球迷為自己的寵物,悉心打扮,在等待巡遊開始前,球迷之間互相互動,大家樂在其中。

巡遊期間,Nike Young下車,與民眾打成一片,球迷能夠與心儀的球星握手,心情激動。

球迷表示,雖然和職業球員互動的時間只有幾分鐘,但能夠到現場為他們喝采,及與勇士隊一起分享成果,大家都表示非常值得。

