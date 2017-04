敘利亞小城遭毒氣攻擊後 週末再遭空襲

By

【KTSF 劉開平報導】_

6日被美軍轟炸的敘利亞軍用機場,在轟炸之後不到24小時,就在週六和週日派出轟炸機,轟炸曾受到化學武器攻擊的敘利亞城市罕謝宏(Khan Sheikhoun),以及其它被反政府軍佔領的城市。

就在美國發射59枚戰斧飛彈,轟炸敘利亞軍用機場之後不到24小時,敘利亞政府軍的轟炸機週六和週日再次從這個機場起飛,轟炸曾經受到化學武器侵害的敘利亞小城罕謝宏,至少有一名婦女被炸死,還有一些人受傷。

敘利亞其它一些被反政府軍佔領的城市也遭到轟炸,其中敘利亞西北部的Idlib市,有18名平民死亡,包括5名兒童。

目前不知是誰進行了這些轟炸,但在敘利亞境內有飛行轟炸能力的只有敘利亞政府軍和俄羅斯的轟炸機。

敘利亞小城罕謝宏在4月4日受到化學武器攻擊,造成至少58人死亡,幾百人受傷,死者中有11個小孩子。

特朗普總統在6日下令轟炸敘利亞的一個軍用機場,懲罰敘利亞政府對平民使用化學武器,但這個機場很快恢復使用,不過退役美國空軍上校Rick Francona說,美軍轟炸敘利亞的軍用機場,並不是要摧毀這個機場,而是炸毀幾架敘利亞戰鬥機,以此警告和威嚇敘利亞的阿薩德政權。

另外,美國也在調查俄羅斯是否參與了4日的化學武器攻擊,俄羅斯則根本否認那裡曾經受到過化學武器的攻擊,美國駐聯合國大使Nikki Haley週日說,特朗普並不是口頭遣責敘利亞政府對平民使用化學武器,而是採取了實際行動,聯合國許多成員國都感謝美國率先採取行動。

而民主黨籍的馬薩諸塞州聯邦參議員Ed Markey則表示,轟炸敘利亞軍用機場是一件好事,但這只是一個策略而不是戰略,美國需要一個綜合性的戰略來處理敘利亞的事情。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。