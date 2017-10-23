灣區本週初天氣炎熱 週二舊金山料達華氏80度

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【KTSF 黃恩光報導】

灣區受到一股高氣壓影響，週一和週二的氣溫特別高，較同期平均氣溫高出華氏15度至20度，什麼地方最炎熱？

灣區週一普遍地區最高氣溫達到華氏80度或更高，北灣最熱，Santa Rosa日間超過華氏90度。

週二是本週最熱的一天，連舊金山和半月灣等沿海城市，最高氣溫都會超過華氏80度，南灣和東灣內陸地區達到華氏90度左右。

北灣Santa Rosa和Cloverdale等城市，會超過華氏90度。

國家氣象局表示，週三氣溫將會稍為回落，預測又乾又熱的天氣會持續至週末。

雖然天氣乾燥和炎熱，可是風速不高，希望不會助長山火蔓延，氣象局沒有對灣區發出山火危險警告。

另外，南加州也出現反常的酷熱天氣，多處出現超過華氏100度的高溫，由現在到週三，Santa Barbara到San Diego不單止炎熱乾燥，更會出現強風，紅色火災警告現正生效。

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