【KTSF】

東灣Walnut Creek市警方公開一名懷疑偷窺的男子的照片,呼籲民眾提供線索。

警方表示,相片中的男子在情人節當天,即上個月14號,大約晚上7點半至8點20分期間,涉嫌在位於Giammona Drive 1535號Skipolini’s Pizza的女廁偷窺。

受害者聲稱,當男子被發現後,立即逃離女廁。

疑犯為40至50歲的白人男子、約5呎9吋至6呎高、禿頭帶有淺啡色頭髮,案發時身穿藍色外套、襯衫以及深色長褲。

有線索的民眾請立即聯絡Walnut Creek市警方,電話:(925) 943 5878。

