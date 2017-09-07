Walnut Creek捷運站附近建大型商住項目

By

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區捷運（BART）週三公佈Walnut Creek Transit Village建築項目，為Walnut Creek捷運站附近的一個大型商住社區計劃。

Walnut Creek捷運站的商住社區項目包括建造一座有900個停車位的停車場、 600個公寓單位、12,000呎商用空間，當中還有一個新的捷運警察局。

有捷運乘客說，這個項目會方便不少乘客，乘客可以在附近快速購物，或買咖啡。

計劃第一階段是先建新的停車場，預計在2018年底落成，在工程期間，現有的停車位不受影響，但部分入口將會在本週六開始封閉。

捷運董事會主席Rebecca Saltzman表示，這個項目對捷運只有益處。

Saltzman說：”這個項目好在捷運沒有增加成本，只有得益，商家投資發展捷運站，增加停車位和其他設施。”

她還表示，捷運的目標是在各站沿線增加2萬個住宅單位。

有附近居民就希望多些可負擔房屋，給那些在附近住不起的人。

捷運方面表示，Walnut Creek這個大型商住社區項目預計在2023年落成。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。