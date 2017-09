Walnut Creek捷運站附近建大型商住項目

By

【KTSF 吳宇斌報導】

灣區捷運(BART)週三公佈Walnut Creek Transit Village建築項目,為Walnut Creek捷運站附近的一個大型商住社區計劃。

Walnut Creek捷運站的商住社區項目包括建造一座有900個停車位的停車場、 600個公寓單位、12,000呎商用空間,當中還有一個新的捷運警察局。

有捷運乘客說,這個項目會方便不少乘客,乘客可以在附近快速購物,或買咖啡。

計劃第一階段是先建新的停車場,預計在2018年底落成,在工程期間,現有的停車位不受影響,但部分入口將會在本週六開始封閉。

捷運董事會主席Rebecca Saltzman表示,這個項目對捷運只有益處。

Saltzman說:”這個項目好在捷運沒有增加成本,只有得益,商家投資發展捷運站,增加停車位和其他設施。”

她還表示,捷運的目標是在各站沿線增加2萬個住宅單位。

有附近居民就希望多些可負擔房屋,給那些在附近住不起的人。

捷運方面表示,Walnut Creek這個大型商住社區項目預計在2023年落成。

