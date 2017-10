By

【KTSF】

東灣Walnut Creek警方發放一段閉路電視畫面,一間珠寶店被搶走價值27,000元鑽石,警方呼籲民眾提供線索,協助破案。

警方表示,搶劫案發生在本月12號大約下午2時55分,位於North California大道1501A號一間名為King’s的珠寶店。

從片段中所見,珠寶店職員當時將一枚1.28卡的鑽石交到男疑犯的手背後,男子隨即用手蓋著,轉身奪門逃走,隨後登上一輛綠色的兩門汽車,當時車內有一名女子正在等候。

警方形容疑犯為20多歲的白人男子,身材瘦削,事發時身穿白色的恤衫及黑色長褲。

任何人如有劫案的相關信息,請致電(925) 256 3573與警方聯絡。

