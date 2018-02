By

東灣Walnut Creek市一名男子涉嫌在市內免費穿梭電車上露體,並作出猥褻行為,警方公佈男子照片,呼籲民眾提供線索,協助追捕疑犯。

Walnut Creek警方公開一段監控視頻,片段中一名男子涉嫌於上週二下午1點左右,在乘坐市內免費電車時,露體並作出猥褻行為。

當時他坐在一名女子對面,在電車到達Walnut Creek捷運站時,該名女子向電車司機舉報,電車司機隨即報警,但在警員到達前,該名男子已經逃離現場。

警方稱,疑犯為一名非洲裔男子,約5呎11吋至6呎高,警方呼籲民眾提供線索。

