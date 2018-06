東灣華裔高中生研發過濾塑料微粒新技術（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

來自東灣Walnut Creek的華裔高中生Melanie Quan研發了一項可以過濾塑料微粒的新技術,並於上個月獲頒聯邦環保署永續科技獎。

Melanie Quan是Walnut CreekLas Lomas 高中一年級學生,她研發的項目是針對危害海洋生物的小於5毫米的塑料微粒,找出清除辦法,這項環保新科技讓她在上個月於賓夕凡尼亞州舉行的”Intel 國際科技工程博覽會”,從參賽的1,793名學生中

脫穎而出。

Melanie說:”:”塑料 成分及本身會產生一些大家所知的致癌物,會危害器官而且會被人體吸收,另外塑料微粒還會與污水中許多其它毒素產生反應,例如工業化學原料或殺蟲劑,當這些物質在污水中流動,塑膠微粒就會跟他們起反應,變得毒性更大。”

Melanie研發的解決辦法,就是透過電離引力製造的靜電過濾器,有效清除水中的塑料微粒,例如這些微小珠粒、超細纖維以及微米亮片。

她在研究過程中還發現,每次使用洗衣機,平均可以過濾出約70萬超細纖維,這些超細纖維多數來自化纖布料,例如人造絲、聚酯纖維等,這些超細纖維無法在常規污水處理中過濾,流入海洋就會對海洋生物產生危害。

Melanie說:”這個過濾系統意義重大,因為這是一個多用途設計的過濾器,能讓你擴大在水處理中的應用,以及污水和小型家電,其中一個例子就是洗衣機。”

Melanie說,現在能清除這些塑料微粒的技術需要很多高壓電能及特殊處理過程,成本高,也很少用於常規污水處理,而她研發的這項環保新技術最適合家用,而且過濾器成本只需一到兩美元,因為主要材料是便宜的鋼釘和鋼網,她說,此次獲獎,對她和其他對環保科技有興趣的學生都是一種鼓勵。

Melanie說:”我當然計劃參加另一個科學博覽會,我感覺參加這個國際博覽會後,我受到激勵會繼續科學研究。”

