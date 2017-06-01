Walmart測試新網上購物送貨方法 由店員下班後送貨

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【KTSF 張麗月報導】

面對同業激烈競爭，最大零售連鎖店Walmart又試驗新的送貨策略。

顧客在網上訂購的貨品，送到就近的Walmart店舖後，店舖會安排店員在下班後將貨品送到顧客的地址。

Walmart稱，送貨工作完全是店員自願參加，這種額外工作可以當作超時加班計。

這個新的送貨方式一個月前在新澤西和阿肯色州3間分店試驗。

Walmart表示，新的送貨策略如成功推行，可以為Walmart節省不少成本，但該公司沒有透露實際金額。

自願參加的店員可以透露公司內部的應用程式，決定下班後要送多少件貨品，Walmart沒有透露會如何計算店員的報酬，只強調會遵從州和聯邦的最低工資及加班法。

送貨的店員必須接受背景審查，同時有良好的駕駛紀錄，Walmart說，新的送貨方式試驗以來，有不少顧客在網站下單後，翌日便收到貨品。

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