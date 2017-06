Walmart測試新網上購物送貨方法 由店員下班後送貨

By

面對同業激烈競爭,最大零售連鎖店Walmart又試驗新的送貨策略。

顧客在網上訂購的貨品,送到就近的Walmart店舖後,店舖會安排店員在下班後將貨品送到顧客的地址。

Walmart稱,送貨工作完全是店員自願參加,這種額外工作可以當作超時加班計。

這個新的送貨方式一個月前在新澤西和阿肯色州3間分店試驗。

Walmart表示,新的送貨策略如成功推行,可以為Walmart節省不少成本,但該公司沒有透露實際金額。

自願參加的店員可以透露公司內部的應用程式,決定下班後要送多少件貨品,Walmart沒有透露會如何計算店員的報酬,只強調會遵從州和聯邦的最低工資及加班法。

送貨的店員必須接受背景審查,同時有良好的駕駛紀錄,Walmart說,新的送貨方式試驗以來,有不少顧客在網站下單後,翌日便收到貨品。

