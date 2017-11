By

【KTSF】

阿拉巴馬州一名男子,兩年前在Walmart買西瓜跌倒,弄傷盆骨,男子向Walmart興訟,結果獲陪審團判處勝訴,Walmart需要向他賠償750萬元。

原告Henry Walker稱,他於2015年6月25日到Walmart買西瓜,其間他的腿被卡在放置西瓜的底部木架。

原告律師稱,Walmart應該把木架覆蓋,讓顧客不會誤踩進木架受傷。

Walmart表示,對陪審團的裁決感到失望,認為賠償額過高,不合理,Walmart將會上訴。

而在訴訟中,Walmart堅稱這樣放置西瓜沒有不妥,也不危險,如果有任何疏忽也是原告的錯,直到目前,Walmart也是這樣在店中放置西瓜。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。