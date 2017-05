By

【i-CABLE】

印度一個婚禮進行期間,會場有牆壁倒塌,最少22死,約30人傷,當局扣查場地東主。

現場滿布磚頭瓦礫及鐵皮,會場位於首都南面百多公里,當地週三晚事發時,突然刮起狂風暴雨,賓客到簷篷下暫避時,約4米高,30米闊的牆壁突然倒塌。

總理莫迪對事故表示痛心,並同時宣布向死者家屬,發放20萬盧比撫恤金,即約兩萬港元,傷者則可獲五萬盧比。當局以過失殺人罪扣查東主,並下令全面檢查市內同類宴會場地。

