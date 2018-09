By

【KTSF 江良慧報導】

位於舊金山市中心,耗資22億元興建的全新跨灣運輸中心(Transbay Terminal),正式啟用只有一個月,不過中心頂樓公園的行人通道,已經開始凹陷和出現裂痕。

自從運輸中心在上月11日正式啟用以來,已經有數以十萬計的訪客專程上到中心天台,參觀這個造價3,200萬元的公園。

不過近日有人發現,公園半哩長的行人通道,開始出現裂痕和凹陷,運輸中心發言人表明不滿意。

她表示,單是行人通道,就用了67萬元建造,雖然已經預計會有正常耗損和會需要修補,但沒料到竟然這麼快就開始崩壞。

通道使用可以分解的花崗岩製造,這種物料可以透氣和透水,在美國其他的公園也有使用這種物料製造的通道。

中心發言人表示,暫時他們會安排修補這些凹陷和裂開的地方,並研究長期對策,而好消息是,通道仍在保用期內,所以修補將會免費。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。