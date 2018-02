By

【KTSF 郭柟報導】

大型連鎖超市Walgreens疑似出售過期嬰兒食品、奶粉和非處方藥物,以及涉嫌向顧客收取高過廣告列出的價格,被灣區多個縣的地檢律師起訴,Walgreens同意支付 225萬元作庭外和解。

除了支付和解費用,聖他克拉縣(Sana Clara)高等法院亦裁定,Walgreens職員必須定期移除架上過期產品,以及貼上清晰的告示牌,叫顧客在購物前看清楚有無過期,並確保產品的價格與廣告上列出的一致。

Walgreens同意作出改動,Walgreens在加州有超過600間分店。

