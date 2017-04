沃爾瑪掀網購貨品減價戰 與亞馬遜對撼

By

【KTSF】

美國零售巨頭沃爾瑪(Wal-Mart)宣布由下週起,只供網購的上萬件貨品將會有促銷優惠,但要買到減價貨,顧客結帳時必須選擇到店舖取貨,沃爾瑪希望此舉可以與網上零售巨頭亞馬遜(Amazon)一較高下。

沃爾瑪稱,減價戰將於4月19日展開,初期約有1萬件貨品將有減價優惠,至6月底,減價貨品將會增加至超過100萬件。

減價貨包括一款嬰兒車,原價是148.05元,顧客在網上購買兼到分店取貨,將享有額外7.4元折扣。

沃爾瑪得以推出減價優惠,主因是該公司會把顧客訂購的貨品送到旗下4,700間分店,減省寄到顧客府上的額外運貨。

沃爾瑪在1月底,取消了一項付年費49元的免運費會員計劃,取而代之是降低免運費的購物額,由50元降至30元,而且把200萬件貨品的付運天數縮短至兩天,同時取消會員費,希望增加競爭力。

亞馬遜的Prime會員計劃,年費是99元,但提供串流音樂和視頻的服務,這項服務是Prime會員不斷續會的其中一項原因,分析師稱,Prime會員購物較頻繁,而且消費額較高。

