沃爾瑪掀網購貨品減價戰 與亞馬遜對撼

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美國零售巨頭沃爾瑪（Wal-Mart）宣布由下週起，只供網購的上萬件貨品將會有促銷優惠，但要買到減價貨，顧客結帳時必須選擇到店舖取貨，沃爾瑪希望此舉可以與網上零售巨頭亞馬遜（Amazon）一較高下。

沃爾瑪稱，減價戰將於4月19日展開，初期約有1萬件貨品將有減價優惠，至6月底，減價貨品將會增加至超過100萬件。

減價貨包括一款嬰兒車，原價是148.05元，顧客在網上購買兼到分店取貨，將享有額外7.4元折扣。

沃爾瑪得以推出減價優惠，主因是該公司會把顧客訂購的貨品送到旗下4,700間分店，減省寄到顧客府上的額外運貨。

沃爾瑪在1月底，取消了一項付年費49元的免運費會員計劃，取而代之是降低免運費的購物額，由50元降至30元，而且把200萬件貨品的付運天數縮短至兩天，同時取消會員費，希望增加競爭力。

亞馬遜的Prime會員計劃，年費是99元，但提供串流音樂和視頻的服務，這項服務是Prime會員不斷續會的其中一項原因，分析師稱，Prime會員購物較頻繁，而且消費額較高。

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