調查發現男女工資差距或早在小學已開始（視頻）

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

在工作場所，男性平均每掙一美元，女性掙80美分，有色人種的女性掙得更少，但性別工資差距可能從小學就已開始，根據家務津貼應用程序BusyKid的2018數據，父母每周給女孩的勞動津貼還不到男孩的一半。

性別工資差距不僅限於工作場所，可能從小學就已開始，BusyKid的2018數據顯示，男孩平均每周獲得13.8美元零錢， 但女孩只獲得6.71美元，不到男孩零錢的一半。

BusyKid的執行長Gregg Murset說，父母可能不是有意地根據孩子的性別給錢，但是無論如何，這種情況在發生。

Murset說，差距存在可能是因為父母給男孩更多體力工作，這些工作可能花費更長時間，例如割草或洗車，同時，女孩做一些零工，例如打掃、照看嬰兒，或其它的家務勞動。

這種差距的一部分可能來自職業隔離，社會將一些勞動視為”男人的工作” ，其它工作視為”女人的工作”，較難的工作通常會有更高的工資。

父母不僅付給男孩更多的工資，並且更尊重他們的時間，女孩經常被要求留下來更久，或照顧嬰兒的同時做額外的家務。

Murset說，認識到零錢和家務的差異 ，對父母來說是一個非常好的機會開始思考自己的做法，和傳送給孩子的信息所產生的影響。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。