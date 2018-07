調查發現男女工資差距或早在小學已開始（視頻）

By

在工作場所,男性平均每掙一美元,女性掙80美分,有色人種的女性掙得更少,但性別工資差距可能從小學就已開始,根據家務津貼應用程序BusyKid的2018數據,父母每周給女孩的勞動津貼還不到男孩的一半。

性別工資差距不僅限於工作場所,可能從小學就已開始,BusyKid的2018數據顯示,男孩平均每周獲得13.8美元零錢, 但女孩只獲得6.71美元,不到男孩零錢的一半。

BusyKid的執行長Gregg Murset說,父母可能不是有意地根據孩子的性別給錢,但是無論如何,這種情況在發生。

Murset說,差距存在可能是因為父母給男孩更多體力工作,這些工作可能花費更長時間,例如割草或洗車,同時,女孩做一些零工,例如打掃、照看嬰兒,或其它的家務勞動。

這種差距的一部分可能來自職業隔離,社會將一些勞動視為”男人的工作” ,其它工作視為”女人的工作”,較難的工作通常會有更高的工資。

父母不僅付給男孩更多的工資,並且更尊重他們的時間,女孩經常被要求留下來更久,或照顧嬰兒的同時做額外的家務。

Murset說,認識到零錢和家務的差異 ,對父母來說是一個非常好的機會開始思考自己的做法,和傳送給孩子的信息所產生的影響。

