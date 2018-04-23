田州鬆餅店槍擊血案 槍手殺4人後逃脫

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【KTSF 陳嘉琪報導】

田納西州Nashville市一間鬆餅店週日清晨發生致命槍擊案，一名赤裸男子手持步槍向店內的人開槍，造成4死多人受傷，一名英勇男子趁槍手分心期間，上前與槍手糾纏，化解一場更大的危機，槍手殺人後成功逃走，警方週一仍在搜尋槍手的下落。

案發後警方繼續搜尋疑犯，來自伊利諾州的29歲男子Travis Reinking，這一把懷疑是槍手犯案時用的手槍，警方並去到一間懷疑是Reinking居住的民宅中搜索。

槍擊案發生在Nashville市Antioch城，一間叫Waffle House的鬆餅店。

警方表示，疑犯Reinking清晨3時19分，全身只穿了一件綠色外套，開車到達鬆餅店的停車場。

他在車上坐了幾分鐘後，便二話不說，拿著一把AR-15攻擊型來福槍，在餐廳外面槍殺兩人，然後走進餐廳繼續向顧客開槍，鬆餅店門外的玻璃窗碎裂。

警方指一名英勇的顧客，29歲的James Shaw Jr.在聽到槍聲後，藏在餐廳洗手間附近，監視槍手的舉動，當槍手低頭看著自己的步槍時，這名顧客衝上前去，英勇奪走槍手的來福槍，然後扔到櫃台上，槍手於是逃跑。

警方形容Shaw是英雄，阻止一場死傷可能更嚴重的事件。

案發後3人當場死亡，一人送院後傷重不治，另有兩人中槍受傷。

醫療中心稱，其中一人情況危殆，一人情況穩定，亦有鬆餅店顧客臉部被玻璃窗碎片割傷。

警方指，疑犯去年7月在白宮附近，因擅闖禁區被特勤人員拘捕。

在聯邦調查局（FBI）的要求下，疑犯的擁槍權已被取消，4把武器被沒收，當局其後將槍枝交還給疑犯父親，但疑犯父親又將武器還給兒子，警方指還有兩把槍不知所蹤。

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