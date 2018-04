田州鬆餅店槍擊血案 槍手殺4人後逃脫

By

田納西州Nashville市一間鬆餅店週日清晨發生致命槍擊案,一名赤裸男子手持步槍向店內的人開槍,造成4死多人受傷,一名英勇男子趁槍手分心期間,上前與槍手糾纏,化解一場更大的危機,槍手殺人後成功逃走,警方週一仍在搜尋槍手的下落。

案發後警方繼續搜尋疑犯,來自伊利諾州的29歲男子Travis Reinking,這一把懷疑是槍手犯案時用的手槍,警方並去到一間懷疑是Reinking居住的民宅中搜索。

槍擊案發生在Nashville市Antioch城,一間叫Waffle House的鬆餅店。

警方表示,疑犯Reinking清晨3時19分,全身只穿了一件綠色外套,開車到達鬆餅店的停車場。

他在車上坐了幾分鐘後,便二話不說,拿著一把AR-15攻擊型來福槍,在餐廳外面槍殺兩人,然後走進餐廳繼續向顧客開槍,鬆餅店門外的玻璃窗碎裂。

警方指一名英勇的顧客,29歲的James Shaw Jr.在聽到槍聲後,藏在餐廳洗手間附近,監視槍手的舉動,當槍手低頭看著自己的步槍時,這名顧客衝上前去,英勇奪走槍手的來福槍,然後扔到櫃台上,槍手於是逃跑。

警方形容Shaw是英雄,阻止一場死傷可能更嚴重的事件。

案發後3人當場死亡,一人送院後傷重不治,另有兩人中槍受傷。

醫療中心稱,其中一人情況危殆,一人情況穩定,亦有鬆餅店顧客臉部被玻璃窗碎片割傷。

警方指,疑犯去年7月在白宮附近,因擅闖禁區被特勤人員拘捕。

在聯邦調查局(FBI)的要求下,疑犯的擁槍權已被取消,4把武器被沒收,當局其後將槍枝交還給疑犯父親,但疑犯父親又將武器還給兒子,警方指還有兩把槍不知所蹤。

