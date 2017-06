By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣交通局VTA通過加價計劃,未來兩年票價將上漲25%。

VTA的加價計劃將分兩個階段,第一階段從明年一月一日起,公車票價由目前單程$2增至$2.25,第二階段從2019年開始,票價將上漲至$2.50,兩年合共增漲25%。

由於VTA乘客數量不斷下降,交通局目前面臨超過二千萬元財政赤字,當局希望透過此次漲價計劃,未來三年可以幫助增加1,700萬元收入。

VTA上一次增加票價是2009年,由$1.75增至$2,與灣區其它交通局相比,VTA算是漲價比較緩慢。

當局認為,由於油價近年比較穩定,再加上網的Uber和Lyft日趨流行,都是導致公車乘客數量下降的原因。

