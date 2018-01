By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣VTA公車局推出一個新的手機App,讓乘客可以用App來買車票。

這個App叫做EZfare,iPhone和Android都適用,在手機下載應用程式,設立個人賬戶後,就可以透過信用卡或Paypal付款。

這個App提供各種VTA乘車價格選擇,例如可以購買成人單程票,大家只要在乘車時啟動已購買的車票,就可以乘搭VTA公車。

購買單程票的乘客可享有兩小時的免費轉車優惠。

VTA提醒大家,透過EZfare付車費,要看清楚選項,例如Express線的車費,就高過一般的乘車費。

查詢詳情,請瀏覽:vta.org/getting-around/fares

