汽車駛上路軌被VTA列車撞上 司機乘客喪命（視頻）

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【KTSF】

南灣聖荷西市週日發生VTA輕軌列車撞到一輛汽車的事故，導致汽車上兩人喪生。

事發在週日中午12點半左右，一列行走Mountain View-Winchester線的輕軌列車，在駛至聖荷西市Lincoln 和Auzerais大道交界撞到一輛Buick汽車，撞擊力把該汽車完全撞毀，車內兩名乘客死亡。

輕軌列車亦脫軌行駛，並撞到一條柱，列車上20名乘客無受傷，但列車司機為了以防萬一，被送往醫院檢查。

有目擊者表示，當時阻隔車輛通行路軌的橫攔已降下，但汽車卻繞過橫攔，駛上軌道，企圖在列車到來前橫過該路口，但卻被列車撞上。

目前VTA輕軌列車在事發路段已恢復行車，但以慢速行駛，當局預計週一的列車服務會有所延誤。

事發視頻：https://youtu.be/tJCH6W7Hqe8

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