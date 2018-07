汽車駛上路軌被VTA列車撞上 司機乘客喪命（視頻）

By

【KTSF】

南灣聖荷西市週日發生VTA輕軌列車撞到一輛汽車的事故,導致汽車上兩人喪生。

事發在週日中午12點半左右,一列行走Mountain View-Winchester線的輕軌列車,在駛至聖荷西市Lincoln 和Auzerais大道交界撞到一輛Buick汽車,撞擊力把該汽車完全撞毀,車內兩名乘客死亡。

輕軌列車亦脫軌行駛,並撞到一條柱,列車上20名乘客無受傷,但列車司機為了以防萬一,被送往醫院檢查。

有目擊者表示,當時阻隔車輛通行路軌的橫攔已降下,但汽車卻繞過橫攔,駛上軌道,企圖在列車到來前橫過該路口,但卻被列車撞上。

目前VTA輕軌列車在事發路段已恢復行車,但以慢速行駛,當局預計週一的列車服務會有所延誤。

事發視頻:https://youtu.be/tJCH6W7Hqe8

