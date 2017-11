By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣VTA公車宣布明年起調整價格,成人車票加價,而兒童乘車就會減價。

Santa Clara VTA公車局宣布,明年1月1號起,成人票價會由2元增加至2.25元,兒童票價會由目前1.75元減至1元。

至於路路通Clipper卡持有人將享有兩個小時免費轉車的優惠,VTA也會改善乘車服務,部分路線將會增加班次或延長服務時間。

而明年年中,灣區捷運(BART)在南灣通車之後,VTA將配合捷運作出更多路線調整。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。