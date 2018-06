By

【KTSF】

加州選民在今次11月的選舉當中,又要表決一項極具爭議性的提案,就是應否廢除現有的法例,禁止地方政府通過新的租管條例。

Costa Hawkins條例在1995年開始實施,禁止地方政府在多種住宅單位中,提出任何租金管制政策,包括是共度公寓及新建的公寓大樓等。

一班租客團體表示,為了減輕加州的房屋危機,於是提出廢除這條法例。

團體近日收集到超過40萬個合資格的選民簽名,並將提案放到選票上,讓州內所有選民在11月6日表決,不過這個提案同時引起很多業主的強烈反對。

