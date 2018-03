By

【KTSF】

最近加州進入夏令時間,不知道大家是否已經適應了少了一個小時睡覺的作息時間,代表加州第25區,即是聖荷西地區的州眾議員朱感生提出的AB 807法案,主張加州全年只採用夏令時間,不要每年調整時間兩次,朱感生希望這項法案最終能交由加州選民表決,本台記者有機會訪問到朱感生,由他講講這項大家所關注的法案目前在州議會的進展。

