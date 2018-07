民調顯示過半選民反對特朗普政府拆散無證家庭（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

一項最新民意調查顯示,近一半選民認為,特朗普是種族主義者,六成人認為他的移民政策帶有種族主義動機,另一項民意調查也有近六成人反對當局拆散無證家庭。

一項由華盛頓郵報有份做的調查顯示,有69%受訪者反對在邊界拆散無證家庭。

對於如何處理非法入境者,大部份人認為,希望一家大小一起扣押,好過暫時釋放無證客,直至他們出庭應訊,甚至可能驅逐他們出境。

對於DACA夢想生問題,有近八成半人贊成給予他們有條件留下來。

也有超過八成人贊成給予無證客有入籍機會,如果他們通過背景審查的話。

另外有超過四成半人認為,政府在阻截非法移民入境方面做得不夠,有六成半人認為,應該撥更多錢維護邊界安全。

此外,對於特朗普指美國的移民政策吸引了罪犯和幫派份子 ,大部份受訪者都不認同,更有接近一半人認為,美國歡迎移民的政策是好事。

目前被移民執法局拘留的無證兒童有3,000人, 對於如何及何時讓這些兒童 與父母重聚,當局仍未有具體計劃,主流媒體報導有移民執法局官員要父母簽署自願遣返書,才容許他們與子女團聚。

法官下令必須最遲在本月底要讓家庭團聚,特朗普政府就說,需要多時間去處理。

特朗普政府折散無證家庭的做法,在國內外都引起強烈的指責,Quinipiac 大學的最新民調查,有六成的受訪美國選民認為,拆散家庭是違反人權的做法,此外有44%的受訪者認為,特朗普的移民政策帶有種族主義動機。

有49%受訪者認為,特朗普本身就是種族主義者,不過也有一半人相信,他真的想控制好邊界。

