佛州高中槍擊案觸發捍衛生命遊行 全美多地響應

【KTSF 陳嘉琪報導】

佛羅里達州Parkland市發生17人死亡的校園槍擊案之後,美國多個地方多次發起要求加強槍械管制的示威活動,週六全國多個城巿都有舉行名叫”捍衛生命遊行”(March For Our Lives)的大規模群眾活動,國外多個國家如英國、法國及日本等

都有響應。

在首都華盛頓,大批民眾聚集在國會大樓外的賓夕法尼亞大道,手持標語 一邊遊行一邊口號,表達希望加強槍管的意願。

不少人都是專程由各地到來參加遊行,估計遊行人數達到50萬人,成為自越戰時期以來,最大型的遊行之一。

在紐約的集會,最少吸引了數萬人參加,會上逐一讀出上個月在Parkland被槍殺的17個死者名字,並為他們默哀。

週六的活動是由2月14日Parkland高中校園槍擊案的生還者發起,多名生還者亦親自走訪全國各地,用自己的親身經歷,呼籲大家支持加強槍管。

這班年紀輕輕的高中生,用行動成功感染了很多人,前總統奧巴馬亦在社交網站上留言,感謝青年引領國家前進,他亦指相信無人可以與民意對抗。

很多因為槍擊案而失去家人的美國人,週六亦身體力行,與其他受害人一起分享自己的經歷,同時,遊行亦吸引了很多名人 歌手,用他們的熟悉的方式支持遊行。

消息指,對上一次國會通過主要的槍管條例,已經是超過20年前,不少遊行人士都希望,一班國會立法者正視他們的訴求,以市民的安全作為首要考慮。

灣區多個城市,包括舊金山及東灣奧克蘭(屋崙)等亦有同類遊行,舊金山的遊行在市府對開的Civil Center廣場舉行,一眾市民管員亦有出席。

全球包括美國在內,一共有800多個城市都有人響應聲援。

