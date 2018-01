By

【KTSF】

大眾汽車(Volkswagen)就使用猴子作廢氣測試致歉,公關主管暫時停職。

管理層週二接納公關兼可持續發展主管施泰格的停職要求,他早前接受訪問時表示,知道大眾汽車與另外多家車廠共同成立的一個委員會,利用猴子作柴油車廢氣測試,以證明對人體無害,但沒有向公司上報。

施泰格據報在最初的建議書中,甚至提出過以真人測試,報道刊出後引起強烈反響。

施泰格其後表示,願意承擔全部責任,大眾汽車管理層下週開會跟進內部調查結果。

