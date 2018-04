By

【i-CABLE】

日本九州南部的火山硫黃山噴出大量火山灰,是250年以來首次。

大量火山灰及濃煙噴上半空,估計高達300多米,當局提升警戒級別至第三級,禁止任何人進入火山範圍,並提醒附近居民注意噴出的碎石及火山碎屑流,預料火山噴發的情況星期五會稍微減弱。

硫黃山位於日本九州,鹿兒島縣和宮崎縣交界的霧島山脈,對上一次大規模噴發是1768年。

