眾院情報主席涉與白宮串通 影射奧巴馬監聽特朗普

【KTSF 黃候彬報導】
聯邦眾議院情報委員會主席Devin Nunes上週向特朗普總統通報委員會對其競選團隊涉俄事件的調查，引起政治風波，週一更爆出他在通報特朗普的前夕，與提供情報的人見面，涉嫌與特朗普的白宮串通情報，影射奧巴馬監聽候任的特朗普，參議院民主黨領袖舒默聲稱一定不能讓Nunes繼續主導有關的調查。
上週，Nunes向特朗普通報有關眾議院情報委員會調查特朗普團隊與俄國的關係，此舉備受非議，他於是向媒體透露，有情報顯示大選後，特朗普及他的最高層幕僚可能受到情報部門監視，他說這個情報得來自秘密來源。
週二他承認在通報特朗普前夕，他在白宮西翼某個地方跟提供消息的人接觸，檢查有關的資訊。
CNN說，有美國官員報料，是上週二晚有人見到Nunes在艾森豪行政大樓的國安理事會辨公室，該處可以檢閱機密情報，這個揭露令人質疑白宮，因為白宮發言人上週聲明，Nunes的情報並不是來自白宮，而Nunes本人在記者追問下，堅決拒絕透露情報來源。
而新的事態進展意味著白宮與Nunes可能串謀，試圖令外界相信特朗普對奧巴馬的指控有理，從而轉移對涉俄事件的注意力。
此外有報導說，Nunes事前也沒有向情報委員會的其他委員交代有關的情報，參眾兩院的民主黨領袖都認為，Nunes失去公信力，不能夠繼續主導特朗普及其團隊涉俄事件的調查。
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