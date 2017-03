眾院情報主席涉與白宮串通 影射奧巴馬監聽特朗普

By

【KTSF 黃候彬報導】

聯邦眾議院情報委員會主席Devin Nunes上週向特朗普總統通報委員會對其競選團隊涉俄事件的調查,引起政治風波,週一更爆出他在通報特朗普的前夕,與提供情報的人見面,涉嫌與特朗普的白宮串通情報,影射奧巴馬監聽候任的特朗普,參議院民主黨領袖舒默聲稱一定不能讓Nunes繼續主導有關的調查。

上週,Nunes向特朗普通報有關眾議院情報委員會調查特朗普團隊與俄國的關係,此舉備受非議,他於是向媒體透露,有情報顯示大選後,特朗普及他的最高層幕僚可能受到情報部門監視,他說這個情報得來自秘密來源。

週二他承認在通報特朗普前夕,他在白宮西翼某個地方跟提供消息的人接觸,檢查有關的資訊。

CNN說,有美國官員報料,是上週二晚有人見到Nunes在艾森豪行政大樓的國安理事會辨公室,該處可以檢閱機密情報,這個揭露令人質疑白宮,因為白宮發言人上週聲明,Nunes的情報並不是來自白宮,而Nunes本人在記者追問下,堅決拒絕透露情報來源。

而新的事態進展意味著白宮與Nunes可能串謀,試圖令外界相信特朗普對奧巴馬的指控有理,從而轉移對涉俄事件的注意力。

此外有報導說,Nunes事前也沒有向情報委員會的其他委員交代有關的情報,參眾兩院的民主黨領袖都認為,Nunes失去公信力,不能夠繼續主導特朗普及其團隊涉俄事件的調查。

