【KTSF 陳令楠導】

中谷Visalia市一名華裔男子前來灣區,涉嫌計劃殺死3名醫生,他在聖荷西被拘捕,警方在他的車內發現一張紙條,內含殺人動機。

檢察官表示,字條上寫著,他謀殺他人是為了報復和警告其他醫生,如果對病人如同對待動物,將會有此下場。

當局指,這名姓名譯音陳悅Yue Chen的58歲男子,於上週三開了一部租車,從中谷Visalia出發,帶著兩把合法註冊的半自動手槍前來灣區,打算槍擊3名醫治過他的醫生。

警方以企圖謀殺將他拘捕,警方稱,疑犯稱自己是癌症四期病人,警方已經將他帶到醫院進行相應治療。

