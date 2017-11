維州新澤西州州長選舉 民主黨人大獲全勝（視頻）

By

【KTSF】

在亞洲訪問的特朗普總統臉可要綠了,維珍尼亞州及新澤西州的州長選舉,全是民主黨人獲勝。

週二的選舉有人形容是對特朗普的不信任投票,其中維珍尼亞州的州長選舉選情激烈,民主黨候選人Ralph Northam勝出。

早上在維州一個投票站,有選民表示,希望藉著自己的選票,向特朗普傳達訊息,一名傳統的共和黨選民,週二也投票支持民主黨候選人。

而新澤西州選民則要選出Chris Christie的繼任人, 結果一如選前預測,民主黨候選人Phil Murphy順利勝出,當中部分原因是他的共和黨對手,現任副州長Kim Guadagno,被Christie的低民意支持率拖累。

另外民主黨籍的紐約市長白斯豪也連任成功,是自從1985年以來,首位民主黨人成功連任紐約市長。

另外維州的議會選舉,Danica Roem成為該州首位變性人議員。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。