【KTSF 吳倩妤報導】

60歲的維珍尼亞州男子Kevin Mallory,被維珍尼亞州聯邦法庭控以向中國提供美國機密文件罪,如果罪名成立,可判處終身監禁甚至死刑。

法庭文件指出,Mallory識講中文,曾在陸軍服役,其後在多個政府部門工作,以及成為國防合約承包商。

他在今年4月前往上海,其後在芝加哥機場入境時,因為未有申報行李內有16,500美元現金,接受聯邦調查局查問時承認曾與一個中國智庫的人員會面,對方是提供特別通訊儀器用來傳送文件,他又承認收取對方25,000美元。

