【i-CABLE】

宣傳可謂無孔不入,而且很有創意,跳出傳統的宣傳模式,有人更想到一個手機遊戲,是否想知道怎麼玩?

習近平在發表十九大報告的3個半小時中,一共獲得71次掌聲,當中最受代表支持的,相信是這一句。對於場外老百姓,如果未能躋身人民大會堂,但又與2,000多名代表感同身受的話。

你沒有看錯,這款由騰訊推出的”為習近平鼓掌”手機遊戲,玩家可以在19秒內反覆點擊手機螢幕,代表對習近平講話鼓掌,拍得愈多次,分數愈高。

記者自己亦玩過,每一輪可以鼓掌近200次,遊戲還精心揀選了不止一句講話,玩完一次”不夠”,可以再玩,遊戲推出短短兩日,已經累積超過12億下掌聲。

