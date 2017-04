By

【KTSF 劉瑩報導】

視頻中兩名婦人沒有什麼深仇大恨,甚至在若干分鐘之前彼此素不相識,但因為一些小爭吵而變得一發不可收拾。

事件近日發生在Stockton市一間舊貨鋪停車場,兩名女人由於一單開車小碰撞,當街當巷大打出手,綠衫女人的額頭留下網球大小的腫塊。

視頻中只見穿黑色運動衫的女子一手捉住綠衣女子馬尾,並將其推到在地上,鏡頭中可以看到綠衣女人跪倒在地之後,右手手臂向外不自然彎曲,而被推到在地的女人已經67歲了。

涉嫌出手打人的黑衣女子目前已經被拘捕,雖然有旁觀者表示,是綠衫女人煽動在先,但是警方卻認定綠衫女人為受害者,因為即使受到挑釁,黑衣女子仍可選擇不加理會,自行離開。

雖然不是什麼大新聞,相信應該會給各位看官一個警醒,衝動是魔鬼!

