舊金山警局公佈2016年犯罪數字統計,整體暴力和失竊案數字比去年下降,不過兇殺案數字則上升了一成。

兇殺案數字比去年多了5宗,不過搶劫案下跌了一成,人口販賣案都下跌了兩成。

另外,在暴力罪案當中,涉及槍枝的罪案數字都有上升,其中持槍兇殺或傷人案上升近兩成。

在失竊案當中,汽車爆竊案下跌了一成,偷車案下跌了兩成。

