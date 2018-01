By

東灣奧克蘭市(屋崙)的兇殺案和槍擊案去年有下降趨勢,是5年來最低紀錄,不過汽車爆竊案就有顯著增加。

奧克蘭市府表示,在2012時市內發生了125宗兇殺案和553宗槍擊案,而在剛剛過去的2017年,兇殺案下降到72宗,槍擊案就下降到277宗。

奧克蘭市長Libby Schaaf說:”這並不代表任務成功,不過進展值得認可。”

市長都表示,這主要歸功於在5年前成立的Ceasefire計劃,藉由增加社區服務和青少年輔導等,致力減少幫派犯罪活動。

Schaaf說:”通過承諾、照顧、關心,以及貢獻,來自於社區人士、執法人員、服務提供者、以及學術團體等。”

今年1月以來,奧克蘭市內發生了4宗兇殺案,另外,警方使用武力的次數這5年來都有下降。

不過市內汽車爆竊案則有明顯上升,2017年一共發生了1萬幾宗,比上年升了三成,也比過去5年平均數字高。

警方就表示,下一步將會打擊這類罪案,首先要令民眾明白,如何不會成為受害人。

