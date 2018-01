暴力卡通影片大行其道 中國內地家長擔憂

文章中,作者提到所工作的動畫公司以兒童熟悉的卡通人物作為包裝,製作帶有血腥暴力或色情內容的影片,甚至是虐待兒童的動畫,或者真人短片。

這類對象針對兒童的暴力影片,在國外被稱為”艾莎門事件”,卻被內地網站公司搬到自己的網站,甚至”山寨”影片,實行”自家製作”,由動畫變成真人扮演,被內地描述為”兒童邪典片”。

有家長知道後,都查看自己子女上網的紀錄,發現自己子女都曾收看這類影片,感到非常擔心。

有兒童心理學家指,小孩子從小接觸暴力,肯定對未來身心有一定的影響。

部分影片分享網站,包括優酷、騰訊等都發聲明,表示會將有問題的影片下架。

全國”掃黃打非辦公室”亦展開行動,對相關的網站進行監測及清理,並強調一旦發現製作或傳播有害影片的企業,會嚴厲懲處,又呼籲網民舉報這些不法行為。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。