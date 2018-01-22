暴力卡通影片大行其道 中國內地家長擔憂

過去一段時間，外國頗為流行的以兒童為主角的暴力及卡通影片大行其道，之後被影片分享網站YouTube刪除超過15萬段這類影片。不過這類影片近期在內地流行起來，最近一篇文章，名為”一群變態鎖定看YouTube的孩童，我以前為他們工作”的文章，引起廣泛關注。

文章中，作者提到所工作的動畫公司以兒童熟悉的卡通人物作為包裝，製作帶有血腥暴力或色情內容的影片，甚至是虐待兒童的動畫，或者真人短片。

這類對象針對兒童的暴力影片，在國外被稱為”艾莎門事件”，卻被內地網站公司搬到自己的網站，甚至”山寨”影片，實行”自家製作”，由動畫變成真人扮演，被內地描述為”兒童邪典片”。

有家長知道後，都查看自己子女上網的紀錄，發現自己子女都曾收看這類影片，感到非常擔心。

有兒童心理學家指，小孩子從小接觸暴力，肯定對未來身心有一定的影響。

部分影片分享網站，包括優酷、騰訊等都發聲明，表示會將有問題的影片下架。

全國”掃黃打非辦公室”亦展開行動，對相關的網站進行監測及清理，並強調一旦發現製作或傳播有害影片的企業，會嚴厲懲處，又呼籲網民舉報這些不法行為。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。