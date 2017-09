全美暴力罪案率連升兩年 灣區以奧克蘭治安最差

By

【KTSF】

聯邦調查局(FBI)公佈全國與加州暴力罪案率連續兩年有上升。

數據顯示,2016年全美和加州的暴力犯罪連續第二年上升,而全國的謀殺案比率達到2008年以來的最高水平。

FBI表示,上年全國的財產犯罪,例如入屋搶劫、盜竊和汽車盜竊比率,連續第14年下降。

舊金山去年在財產犯罪方面下降了11%,不過今年的情況將較差,因為目前市內汽車盜竊比較猖獗。

警方表示,今年截至7月底,汽車盜竊案就上升了28%。

FBI的數據顯示,東灣奧克蘭市(屋崙)上年繼續成為區內暴力犯罪率和財產犯罪率最高的城市,但是暴力犯罪率就下降了1%。

東灣佛利蒙市(Fremont)在2016年沒有發生過謀殺案,成為全國最安全的城市之一。

南灣聖荷西市是區內最大的城市,其暴力犯罪率在2015年至2016年就上升了13%,但仍然屬於安全的大城市。

