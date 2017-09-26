全美暴力罪案率連升兩年 灣區以奧克蘭治安最差

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【KTSF】

聯邦調查局（FBI）公佈全國與加州暴力罪案率連續兩年有上升。

數據顯示，2016年全美和加州的暴力犯罪連續第二年上升，而全國的謀殺案比率達到2008年以來的最高水平。

FBI表示，上年全國的財產犯罪，例如入屋搶劫、盜竊和汽車盜竊比率，連續第14年下降。

舊金山去年在財產犯罪方面下降了11%，不過今年的情況將較差，因為目前市內汽車盜竊比較猖獗。

警方表示，今年截至7月底，汽車盜竊案就上升了28%。

FBI的數據顯示，東灣奧克蘭市（屋崙）上年繼續成為區內暴力犯罪率和財產犯罪率最高的城市，但是暴力犯罪率就下降了1%。

東灣佛利蒙市（Fremont）在2016年沒有發生過謀殺案，成為全國最安全的城市之一。

南灣聖荷西市是區內最大的城市，其暴力犯罪率在2015年至2016年就上升了13%，但仍然屬於安全的大城市。

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