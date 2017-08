美國各地有更多聲音促移除邦聯領導人物雕像

By

因為抗議南方邦聯將領Robert E. Lee銅像被拆除,而引發維州暴力事件發生後,美國各地有越來越多聲音要求把象徵鎮壓黑奴的其他邦聯領導人物雕像移除,巴爾的摩市長更下令漏夜把市內4個邦聯人物塑像拆遷。

Baltimore市長Catherine Pugh在午夜前發出命令後,私人承辦商漏夜將4個邦聯人物銅像拆除移走。

Pugh市長說:”我按事實快速決定,並按職權搞定它。”

從片段可以看到,工作人員深夜在市長的監督下把銅像拆除吊高搬走,4個銅像分別是在Wyman Dell的Lee Jackson、在Mount Vernon的Roger Taney、在Bishop公園的邦聯女性,以及在Bolton山附近的邦聯士兵和水手。

Charlotttesville暴力事件後,其中兩個銅像被人破壞,一個被人塗鴉,另一個就被淋紅漆,惹來爭議和令人不安。

Pugh市長說:”我認為有邦聯銅像的任何一個城市,都會擔心市內發生暴力事件。”

在喬治亞州阿特蘭大一座在縣法院附近的邦聯人物銅像,可能也要拆遷。

喬州居民Bruce Caldwell說:”我覺得是時候拆除,109年夠長久了。”

在大約10英里外的Stone Mountain山上,屬於州政府的一幅刻有邦聯象徵人物雕刻,他們包括Jefferson Davis、Robert E Lee和Stonewall Jackson,喬治亞州民主黨籍州長候選人Stacey Abrams贊成剷除雕刻。

Abrams說:”現今是2017年,是時候談談移除喬州這種仇恨的最後遺蹟,消除對少數族裔社群的侮辱。”

馬里蘭州也有組織發動運動要求拆遷一個Roger Taney銅像,Taney是支持黑奴制度的知名人物。

反對銅像的Patrick Murray說:”它不該在這莊嚴地,它屬於博物館,而不是州議會草坪。”

休斯敦市長也正考慮把市內的邦聯人物銅像移除,但也有人認為這樣做無補於事。

喬州居民Bernard Adams說:”這是歷史,若論種族歧視,它不在象徵,而在於人。”

共和黨的亞利桑那州州長Doug Ducey說:”我認為不該隱藏歷史,而應該教授它,讓人明白我們克服了很多錯誤。”

