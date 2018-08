By

東灣Alameda市4月時發生一宗兇殺案,女事主在一間越南餐館門外被殺死,她的丈夫亦被打傷,涉案的兩名疑犯終於落網。

警方表示,被捕的38歲拉美裔男子Paul Paez,以及39歲非洲裔男子Donte Holloway,涉嫌在4月6號晚,企圖搶劫Webster街1919號一間越南餐廳的店主Cindy Le,並用金屬物件多次擊打Le和她丈夫的頭部。

Le送院後不治,她丈夫就康復出院。

警方表示,兩人當日從奧克蘭市(屋崙)一直跟蹤女事主到Alamdea市餐廳地點。

