越南多市爆反華示威 憂華人控制新經濟特區

【i-CABLE】

越南多個城市爆發反華示威,不滿政府新的經濟特區法案及網絡安全法案,十多個警察受傷,約100人被捕。

越南爆發自2014年來最大規模的反華示威,有人被警察在地上拖行,亦有示威者的衣服懷疑沾上血跡,中國駐越南大使館指示威違法,呼籲當地的中國人注意安全。

示威者不滿政府計劃在雲屯、北雲峰和富國建立新的經濟特區,外資租地期限由最多70年延長到99年,擔心投資者以華人為主,變相令邊境一帶被華人控制。

在東北部的平順省,示威更演變成大規模衝突,示威者燒毀汽車,又闖入政府大樓破壞,警方要出動催淚氣體。

越南總理阮春福回應,外商投資不限於特定國家,又表示會縮短租借期限,但未有說明縮短多少,國會將議案延遲到10月表決。

另外,示威者亦反對剛通過的網絡安全法案,要求Google和Facebook等科技公司將重要的個人數據儲存在越南境內,反對人士擔心法案收窄言論自由和降低外國投資的意欲。

