By

【KTSF】

美國東北部本週初遭到暴風雪吹襲,大範圍地區降下豪雪,在紐約州一個小鎮,週三早上有美鐵(Amtrak)乘客拍下一段有趣視頻,一架列車駛進車站月台時,列車將軌道上厚厚的積雪剷起,積雪迎頭撲向正在候車的乘客,趣面惹笑。

事發於Rhinecliff小鎮的美鐵車站月台,從Albany市駛來的列車正駛入月台,從視頻可見,列車剷起的積雪撲向候車的乘客,無一倖免,當時有人拿出手機,拍下這個有趣的場面。

美鐵表示,沒有人在事件中受傷,而該列駛往曼克頓的列車,當時的車速也在法定範圍內。

這段視頻上載YouTube後,一天已獲得超過150萬個點擊。

更多新聞:

德州兩加油站爆減價戰 每加侖汽油僅售79美分(視頻)

聖荷西男子三文治店買刮刮卡 幸運贏百萬橫財

老翁拿毛氈被索款12元 與空服起爭執至客機急降

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。