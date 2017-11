北韓變節士兵逃亡視頻曝光 南韓軍方斥朝軍越境追截（視頻）

【i-CABLE】

上週經板門店投奔南韓的北韓士兵逃亡過程曝光,聯合國軍司令部公開片段,顯示北韓人民軍追截變節士兵時,越境開火,其中一人更一度越過軍事分界線。司令部批評北韓做法,違反兩韓休戰協定,已向平壤當局提出交涉。

這輛屬於北韓人民軍的吉普車,上週一下午3時許,沿兩韓邊境共同警備區,長驅直進。經過北韓警備哨所站崗的士兵,起初不為意,目送車子駛過,追截不及。

約兩分鐘後,吉普車抵達金日成題字碑,這兒亦是到訪北韓遊客,參觀板門店前的集合地點,車子右轉,朝兩韓軍事分界線進發,突然在林木覆蓋的位置停下來,相信是遇上障礙物駕車的北韓士兵花了數分鐘,也無法再發車。

就在這時,多個駐守在板門店及哨所的北韓官兵追上來,追截打算變節的士兵,其中4人最快趕到吉普車位置,與下車逃走的變節士兵,一度只相距數米。

該名士兵不顧一切,拼命向南方跑,追兵朝他方向,合共至少開了40槍,部分子彈落入南韓區域,其中一名追兵更短暫越過兩韓分界線,數秒後,相信他察覺即時撤退。

其餘人民軍於附近待命,沒有進一步行動。中槍的變節士兵,倒臥於分界線以南大約50米,南韓軍方上調警戒級別,派遣兩名士兵匍匐前進救人,一名副司令在數米外監察。

今次是板門店休戰村,逾30年來首宗槍擊事件,南韓方面沒有開火,板門店兩邊當時沒有遊客。

聯合國軍司令部批評,北韓人民軍越境開槍、越過分界線,兩度違反休戰協定,已知會平壤當局,要求直接交涉。

變節的北韓士兵報道稱,士兵姓吳、20來歲,是駐守共同警備區的上士,身中至少5槍,由美軍直升機送院,接受過兩次手術後,恢復意識,可自行呼吸。

主診醫生稱,多次與傷者傾談,對方表示,喜歡聆聽「少女時代」的歌曲,又喜歡觀看韓劇及美國片集,特別是「CSI 犯罪現場」,但未有透露變節的原因。

