北韓變節士兵逃亡視頻曝光 南韓軍方斥朝軍越境追截（視頻）

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上週經板門店投奔南韓的北韓士兵逃亡過程曝光，聯合國軍司令部公開片段，顯示北韓人民軍追截變節士兵時，越境開火，其中一人更一度越過軍事分界線。司令部批評北韓做法，違反兩韓休戰協定，已向平壤當局提出交涉。

這輛屬於北韓人民軍的吉普車，上週一下午3時許，沿兩韓邊境共同警備區，長驅直進。經過北韓警備哨所站崗的士兵，起初不為意，目送車子駛過，追截不及。

約兩分鐘後，吉普車抵達金日成題字碑，這兒亦是到訪北韓遊客，參觀板門店前的集合地點，車子右轉，朝兩韓軍事分界線進發，突然在林木覆蓋的位置停下來，相信是遇上障礙物駕車的北韓士兵花了數分鐘，也無法再發車。

就在這時，多個駐守在板門店及哨所的北韓官兵追上來，追截打算變節的士兵，其中4人最快趕到吉普車位置，與下車逃走的變節士兵，一度只相距數米。

該名士兵不顧一切，拼命向南方跑，追兵朝他方向，合共至少開了40槍，部分子彈落入南韓區域，其中一名追兵更短暫越過兩韓分界線，數秒後，相信他察覺即時撤退。

其餘人民軍於附近待命，沒有進一步行動。中槍的變節士兵，倒臥於分界線以南大約50米，南韓軍方上調警戒級別，派遣兩名士兵匍匐前進救人，一名副司令在數米外監察。

今次是板門店休戰村，逾30年來首宗槍擊事件，南韓方面沒有開火，板門店兩邊當時沒有遊客。

聯合國軍司令部批評，北韓人民軍越境開槍、越過分界線，兩度違反休戰協定，已知會平壤當局，要求直接交涉。

變節的北韓士兵報道稱，士兵姓吳、20來歲，是駐守共同警備區的上士，身中至少5槍，由美軍直升機送院，接受過兩次手術後，恢復意識，可自行呼吸。

主診醫生稱，多次與傷者傾談，對方表示，喜歡聆聽「少女時代」的歌曲，又喜歡觀看韓劇及美國片集，特別是「CSI 犯罪現場」，但未有透露變節的原因。

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